15.08.2020 Милаша выписана!

23.07.2020 Больше месяца после трансплантации. Милана продолжает терапию, сейчас все неплохо, полная ремиссия, серьезных осложнений нет.

08.07.2020 Сегодня +21 сутки от трансплантации. Состояние Миланы стабильное, трансплантат функционирует, из очагов инфекции — остаточные явления мукозита, дерматит.

29.06.2020 Трансплантация донорских клеток проведена 17 июня. Перенесла удовлетворительно. Не лихорадит, активна, переливания крови не нужны.

18.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Терапия «Блинцито» должна завершиться в июне, после нее начнется подготовка к трансплантации. Пока все идет по плану.

08.05.2020 Милана чувствует себя неплохо, в июне врачи планируют провести трансплантацию костного мозга. Сейчас, чтобы закрепить результаты лечения, девочка нуждается в терапии современным иммунопрепаратом «Блинцито». Курс лекарства для Миланы обойдется в 645 600 рублей.

21.04.2020 Милана на этапе консолидации. Все нормально.

19.03.2020 Терапия идет по плану: на 15-е сутки достигнуто снижение количества опухолевых клеток, на 36-е сутки — ремиссия по лейкозу. Девочка переводится в стационар кратковременного лечения.

18.02.2020 Закупленный «Онкаспар» получен в полном объеме, терапия продолжается.

10.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Милы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Милана проходит терапию индукции, состояние стабильное, очагов инфекций не наблюдается.

05.02.2020 В январе Мила простудилась и несколько дней лечилась от ОРВИ. Но вдруг мама заметила, что на ногах у девочки появились какие-то странные синяки. Врач направил Милу на дополнительные обследования. Так она оказалась в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, где было начато лечение от острого лимфобластного лейкоза. Сейчас девочке необходим один флакон противоопухолевого «Онкаспара», который не зарегистрирован в России (у девочки непереносимость «Аспарагиназы»). Его стоимость 169 000 рублей.