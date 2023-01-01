01.10.2020 Начата поддерживающая терапия. Все неплохо, состояние стабильное.

02.09.2020 Мальчик продолжает сопроводительную терапию после блока химиотерапии, температура нормальная. Видимых очагов инфекции нет. 27 августа получил очередное введение «Онкаспара», перенес удовлетворительно.

06.08.2020 Проведен блок терапии R2. Сейчас Арсен находится в отделении для получения сопроводительной терапии и восстановления после блока. С начала июля у мальчика зафиксирована вторая клинико-гематологическая ремиссия.

03.07.2020 По плану получает очередной блок терапии, переносит хорошо.

04.06.2020 У Арсена очередной блок химиотерапии, R2, в соответствии с протоколом. Переносит удовлетворительно, состояние стабильное.

15.05.2020 Начат очередной блок (R1) противорецидивного протокола. Состояние Арсена стабильное, очагов инфекций не наблюдается.

25.04.2020 В данный момент у мальчика перерыв между этапами противорецидивной терапии. Состояние стабильное, тяжелое по заболеванию. Проводятся переливания эритроцитов.

25.03.2020 Проведены диагностические пункции. Арсен в полной ремиссии. Начат следующий протокол химиотерапии, состояние мальчика тяжелое, но стабильное.

28.02.2020 Арсен прошел очередной блок противорецидивного протокола. Опасность инфекций сейчас не столь высокая, поэтому начато снижение антибактериальной терапии.

17.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Арсена. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Арсен получает «Онкаспар» в рамках противорецидивного протокола, начат второй блок противорецидивной химиотерапии, инфекционных осложнений на данный момент нет.

05.02.2020 У Арсена рецидив острого лимфобластного лейкоза, мальчик заболел летом 2016 года, а осенью 2018 он полностью завершил терапию. К сожалению, в январе 2020 года врачи обнаружили в анализах мальчика бласты, и Арсен был госпитализирован в Центр детской гематологии. Сейчас мальчик нуждается в терапии противоопухолевым препаратом «Онкаспар», который не зарегистрирован в России. Препарат обойдется в 490 000 рублей.