25.08.2020 19 августа умер Максим Неструев: менее чем через месяц после выписки на паллиативную терапию.

Максим болел очень долго, полтора года. Мужественно боролся, несмотря на тяжелое состояние. Боролись и врачи, и благотворители... Но лейкоз постоянно возвращался и в какой-то момент перестал поддаваться терапии.

Светлая память. Сил маме и бабушке.

27.07.2020 Лейкоз опять начал бурно развиваться. Максим выписывается из Центра детской гематологии, будет наблюдаться дома.

03.07.2020 Более 50 дней после трансплантации, но пока костный мозг работает плохо, нужны переливания тромбоцитов. Проводится также противовирусная терапия виду ЦМВ-инфекции.

19.05.2020 13 мая Максиму ввели донорские клетки (с очисткой трансплантата), перенес удовлетворительно. Температура нормальная. Ждем приживления.

16.04.2020 Появились инфекционные очаги, нужен антибиотик «Тигацил».

13.04.2020 Терапия с «Эвольтрой» проведена. Предстоит контрольное обследование.

17.03.2020 Пока остается высокий уровень минимальной остаточной болезни. Чтобы попытаться добиться полной ремиссии, решено начать терапию с препаратом «Эвольтра».

18.02.2020 Максиму начат следующий блок противорецидивной терапии - R2. Продолжает получать «Онкаспар».

14.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Максим уже начал получать «Онкаспар», состояние стабильное.

05.02.2020 У Максима ранний рецидив острого лимфобластного лейкоза, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Врачи решают вопрос о проведении трансплантации костного мозга, а пока Максим должен получать терапию не зарегистрированным в России противоопухолевым препаратом «Онкаспар», который обойдется для него в 329 000 рублей.