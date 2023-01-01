30.05.2020 Из-за инфекций выписка несколько задержалась, но сейчас Соня выписана.

29.04.2020 Все хорошо, в начале мая Софию планируют выписать домой.

21.04.2020 «Блинцито» позволил достичь полной ремиссии. Сегодня +15 день после трансплантации от полностью совместимого донора. Были серьезные инфекционные осложнения, сейчас Софии намного лучше, скоро должна быть контрольная пункция.

01.04.2020 София переведена в Российскую детскую клиническую больницу, где ей проведут трансплантацию от сестры.

19.03.2020 Курс «Блинцито» благополучно завершен, результаты лабораторных исследований в работе.

02.03.2020 Курс «Блинцито» начат 19 февраля, переносится удовлетворительно.

14.02.2020 В ближайшее время должен начаться курс «Блинцито», рассчитанный на 28 дней. Предполагается, что Софии будет нужно 12 флаконов препарата.

12.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Сони. Благодаря сюжету на «ТВ Центр» на лечение девочки за один день было перечислено 2 218 984 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

11.02.2020 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Соню вышел сюжет.

10.02.2020 У Сони ранний рецидив острого лимфобластного лейкоза. Девочка заболела в мае 2018 года, она прошла через положенные курсы химиотерапии и вышла в ремиссию, но в январе болезнь вернулась. Сейчас София лечится в Центре имени Димы Рогачева. Лейкоз у девочки, как говорят врачи, высокого риска, поэтому она нуждается в современном противоопухолевом препарате «Блинцито». Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. Лечение девочки этим препаратом обойдется в 1 900 000 рублей.