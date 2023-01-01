06.04.2020 Мальчик на амбулансе, значительных токсических или инфекционных осложнений нет, планово продолжает лечение. Большая часть больничной терапии уже позади.

21.02.2020 На фоне проводимой терапии, включавшей в себя «Меронем», состояние мальчика со значительным улучшением, с пневмонией он справился. Леню отпустили на амбулаторную квартиру.

14.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Лени. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Леня борется с инфекциями. По основному лечению у него проведен второй курс реиндукции, все планово.

12.02.2020 Леня лечится в Российской детской клинической больнице с лета, у него острый лимфобластный лейкоз. Лечение Лени идет по плану, мальчик в целом себя неплохо чувствует, но недавно на фоне падения показателей крови (аплазии) у него проявилась ОРВИ, а затем развилась и пневмония, так что сейчас Леня нуждается в антибиотике «Меронем». Лекарство необходимо и другим пациентам отделения, обойдется препарат в 134 200 рублей.