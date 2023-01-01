16.07.2020 Маша выписана, будет приезжать на проверки.

08.06.2020 Функция трансплантата слегка снижена. Признаков реактивации реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет.

18.05.2020 Из проблем — РТПХ. Нужен препарат «Буденофальк».

27.04.2020 Маша переведена в стационар кратковременного лечения. Инфекционные и иммунные осложнения пока еще остаются, но ухудшений нет. Продолжается наблюдение.

01.04.2020 Месяц после трансплантации. По лейкозу ремиссия, донорский костный мозг функционирует (только тромбоцитов не хватает), состояние стабильное, вирусных инфекций нет. Предстоит плановое обследование.

02.03.2020 Третьи сутки после трансплантации от неродственного донора с очисткой трансплантата. Маша получает всю плановую терапию.

21.02.2020 Маша переведена в трансплантационное отделение.

14.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Маши. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение девочки за один день было перечислено 7 932 573 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Примерно через две недели Маше предстоит введение донорских клеток.

13.02.2020 Сегодня на Пятом канале про Машу вышел сюжет.

12.02.2020 Маша заболела острым лимфобластным лейкозом в конце 2015 года. После того, как девочке поставили диагноз, она лечилась у себя дома, вышла в ремиссию. Болезнь вернулась в августе 2019 года, Маша приехала на лечение уже в Центр детской гематологии, где ей предстояло готовиться к трансплантации костного мозга. Донор для Маши нашелся в Германии: он отдаст свои клетки бесплатно, но за работу регистра, за обследование донора, забор клеток и их доставку в Москву необходимо заплатить, а это 1 610 000 рублей.