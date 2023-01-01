20.03.2020 Наре прооперирована и выписана. Судя по результатам гистологического исследования, у нее доброкачестенная опухоль — пилоидная астроцитома. И хирурги, по первому впечатлению, удалили ее полностью (подробности будут ясны после обследований). Так что все должно быть хорошо.

11.03.2020 Наре госпитализирована в НМИЦ нейрохирургии для планового хирургического лечения.

27.02.2020 Наре должны были прооперировать в эти дни, но выяснилось, что сперва девочке надо подлечиться у эндокринолога. Так что операция немного откладывается.

25.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Наре. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

13.02.2020 За последние полгода Наре два раза упала в обморок, но в остальном девочка на самочувствие не жаловалась: ходила в школу и занималась танцами. На всякий случай провели МРТ головы, и врачи обнаружили опухоль мозжечка. Новообразование необходимо было удалить. В Армении пока еще мало опытных детских нейрохирургов, но Наре проконсультировали и обещали прооперировать в Москве, в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Однако для России Наре иностранка. Поэтому операция и все остальное лечение в больнице (консультации, дополнительные анализы, пребывание в палате) для Наре обойдутся в 342 000 рублей.