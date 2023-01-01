25.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Гоши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Гоша прооперирован и выписан. Операцию мальчик перенес нормально, теперь предстоит дальнейшее лечение согласно рекомендациям нейроонколога.

13.02.2020 Гоша болеет с июля 2019 года. Началось с косоглазия — офтальмолог назначил коррекцию зрения. Но состояние мальчика ухудшалось: слабость, потеря аппетита, дрожь в правой руке. 30 июля Гоша потерял сознание и был госпитализирован. Врачи обнаружили опухоль головного мозга. Мальчику назначили операцию, а после — несколько блоков химиотерапии. Но болезнь не отступила: врачи из Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко зафиксировали рост остатка опухоли и назначили Гоше еще одну операцию. Так как Гоша иностранец, эту операцию надо оплатить. Ее стоимость 376 000 рублей.