17.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Аня дома, принимает лекарство. Коллеги из самарского благотворительного фонда обещали помочь семье получить препарат для дальнейшего лечения от государства.

14.02.2020 Аня заболела в 2018 году, от апластической анемии девочка сначала лечилась дома, а потом приехала в Российскую детскую клиническую больницу. Аня прошла через трансплантацию костного мозга от неродственного донора. По результатам пересадки все неплохо, но девочку до сих пор беспокоит реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ), которая затронула кожу. Аня периодически приезжает в РДКБ на корректировку терапии и проверки, во время последнего визита врачи назначили девочке препарат «Джакави», который подавляет нежелательные иммунные процессы. Он обойдется в 185 000 рублей.