25.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Саша прошел лечение на аппарате «Гамма-нож» (5 фракций) и выписался в удовлетворительном состоянии. Через три месяца предстоит контрольная МРТ, которая покажет, в какой мере удалось остановить рост опухоли.

14.02.2020 У Саши очень длинная история болезни: впервые ему диагностировали опухоль головного мозга еще в 2006 году. За эти годы он пережил несколько операций, лучевую терапию, химию, но остатки опухоли продолжали беспокоить Сашу — он постоянно наблюдался у специалистов. На последнем обследовании в начале года обнаружено, что опухоль снова растет, но хирургическое лечение врачи по разным причинам пока не рассматривают. Поэтому Саше была рекомендована радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Это лечение обойдется в 185 000 рублей.