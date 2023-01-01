01.09.2020 У Маши все-таки достигнута молекулярная ремиссия. Она принимает поддерживающую терапию и ждет контрольного обследования. Пока что девочка выписана на поддержку.

06.08.2020 Пока все без изменений: молекулярной ремиссии нет, Маша прошла очередной противорецидивный блок ПХТ. Федеральные центры должны дать ответ по поводу дальнейшего лечения.

08.07.2020 Полной ремиссии так до сих пор и нет. Так что предстоит трансплантация костного мозга и/или CAR T-клеточная терапия.

02.06.2020 Маша получила очередной блок противорецидивной терапии, ее отпустили на перерыв домой. Самочувствие хорошее, а вот анализы пока не в полном порядке.

06.05.2020 Маша получила еще один блок химиотерапии и снова отпущена на перерыв домой. Возможно, потребуется трансплантация — решение о ней будет приниматься после всех блоков.

31.03.2020 У Маши все неплохо, сегодня ее отпустили на несколько дней домой на передышку перед очередными противорецидивными блоками. Маша постоянно придумывает новые развлечения и творческие занятия для себя и мамы - делает всем подарки. Продолжает получать противогрибковую профилактику.

03.03.2020 «Микамин» помог, по грибковой инфекции улучшение. Но пока еще нужна противогрибковая профилактика.

20.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

До начала марта Маше будет нужна противогрибковая терапия. Она активно лечит инфекции.

17.02.2020 У Маши рецидив лимфомы, почти год девочка была в ремиссии и в больницу приезжала только на проверки, но в январе анализы оказались плохими и вскоре Маша была госпитализирована в Московский областной онкологический диспансер — лечение началось заново. После очередного блока химиотерапии у девочки аплазия кроветворения, сепсис, грибковые и бактериальные инфекции. Для их лечения Маше необходим противогрибковый препарат «Микамин» стоимостью 119 000 рублей.