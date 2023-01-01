20.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Кати. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Кати улучшились анализы, она активно лечит инфекции. Если анализы на минимальную остаточную болезнь будут хорошими, девочку скоро выпишут на поддерживающую терапию.

17.02.2020 С ноября Катя лечится в Московском областном онкодиспансере от острого миелобластного лейкоза. В целом Катя чувствует себя неплохо, лежит в стационаре с мамой, активно занимается творчеством: рисует, вяжет, шьет. Из-за химиотерапии и слабого иммунитета сейчас у Кати появились сепсис и другие инфекции, для их лечения девочке необходим противогрибковый препарат «Микамин». Он обойдется в 119 000 рублей.