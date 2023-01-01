25.04.2022 Все хорошо, София выписана.

08.07.2021 Трансплантация проведена в Морозовской больнице.

29.06.2020 Госпитализация Софии в НМИЦ ДГОИ надолго отложилась из-за пандемии коронавируса. Но, как только будет понятно со сроками трансплантации, для лечения Софии обязательно будут использованы лекарства, купленные благодаря вашей помощи!

04.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Софии. Спасибо всем, кто помогает!

Трансплантация костного мозга предварительно запланирована на июль-август. До этого момента София будет жить в основном дома и принимать лекарства, повышающие вероятность успеха трансплантации при ее диагнозе. Вы помогли купить для девочки «Джакави», позднее ей потребуются «Ацеллбия» и некоторые другие препараты.

18.02.2020 У Софии талассемия. Это стало понятно почти сразу после рождения девочки: анализы показывали низкий гемоглобин, анемию. Чтобы поддержать Софию, ей стали делать переливания донорской крови. Но они не избавляют от болезни. Излечиться можно только одним способом — сделать пересадку костного мозга. Для подготовки к ней нужно пройти несколько курсов лечения противоопухолевым препаратом «Джакави» стоимостью 760 000 рублей.