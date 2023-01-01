10.12.2021 Большое горе. Вчера не стало Евы Гончаровой. Ей было четыре с половиной года.

Всю жизнь Ева болела. В возрасте полугода — лейкоз. Незадолго до третьего дня рождения — рецидив лейкоза. Последний рецидив произошел месяц назад. Два раза Еву удавалось спасти, и какое-то время она росла, развивалась, радовалась жизни. В третий раз не получилось.

Светлая память маленькой девочке. Сил маме.

19.10.2020 Ева прошла лучевую терапию и выписалась. Все хорошо, анализы нормальные. Будет приезжать на проверки.

01.09.2020 У Евы все в порядке, получился небольшой перерыв между блоками химии из-за низких анализов, но на этой неделе она ляжет в стационар. Обожает раскрашивать фигурки краской и делать поделки с пайетками и наклейками!

16.07.2020 Ева справилась с синегнойной инфекцией благодаря препарату «Завицефта». Все планово, ждет следующего блока химиотерапии, сдает анализы, приезжает на амбуланс.

23.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Евы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

19.06.2020 Ева снова в стационаре МООД. У девочки аплазия кроветворения, фебрильная лихорадка, рефрактерная инфекция мягких тканей, Еве необходим прием препарата «Завицефта», его стоимость 160 500 рублей.

02.06.2020 У Евы все неплохо, снова дома после очередного блока противорецидивной терапии.

06.05.2020 Грибковые инфекции и мукозит побеждены, Еву отпустили домой на перерыв между блоками. Чувствует себя хорошо.

18.03.2020 «Микамин» помог, но лечение грибковой инфекции необходимо продолжать. Ева сейчас в стационаре с мамой.

25.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Евы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ева борется с различными инфекциями, получает не только «Микамин», но и антибиотик «Колистин».

18.02.2020 У маленькой Евы рецидив лейкоза. Впервые она заболела, когда ей было всего несколько месяцев. После лечения в Московском областном онкодиспансере Ева вышла в ремиссию, уехала домой и регулярно приезжала на проверки. Какое-то время все было хорошо, но в начале 2020 года врачи обнаружили, что болезнь вернулась. Сейчас Ева снова лечится в больнице, проходит через противорецидивную химиотерапию. Из-за аплазии кроветворения у нее появились грибковые инфекции, поэтому сейчас Ева нуждается в препарате «Микамин» стоимостью 119 000 рублей. Препарат нужен и другим детям.