01.12.2020 Каспер успешно прошел трансплантацию, выписался.

Но на днях мы получили внезапное трагическое известие: мальчик умер в реанимации Морозовской больницы. Инфекция, воспаление легких — все произошло очень быстро.

Светлая память.

16.07.2020 Каспера перевели в НМИЦ ДГОИ для лучевой терапии и трансплантации костного мозга.

04.06.2020 Каспер продолжает лечение, переносит его хорошо, но у него очень серьезные инфекционные проблемы: грибковая инфекция внутренних органов, включая легкие. По данным последней КТ есть некоторое улучшение, в связи с чем врачи решили продолжить очередной курс химиотерапии.

Сейчас Касперу помогает другой фонд, благотворители которого собрали ребенку средства на препарат «Онкаспар» для противорецидивной терапии.

27.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Каспера. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Каспера ранний рецидив лейкоза, планируется трансплантация костного мозга, но необходимо сперва справиться с инфекциями. Также будет вскоре проведено типирование родителей, брата и сестры Каспера.

25.02.2020 Каспер лечится от рецидива острого лимфобластного лейкоза в Онкоцентре им. Н.Н. Блохина. Сейчас для лечения осложнений, возникших на фоне химиотерапии, мальчик нуждается в антибиотике «Колистин». Этот препарат необходим и другим пациентам отделения. Лекарство обойдется в 312 000 рублей.