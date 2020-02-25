01.05.2021
Умер Андрей Барыкин.
Сейчас истории «победил основное заболевание, но не пережил осложнений» случаются все реже. Но все же бывают. Это всегда особенно грустные истории: борьба с осложнениями обычно длится очень долго, надежда сменяется отчаянием, и только в последний момент становится ясно, что уже ничего сделать нельзя…
Больше года назад Андрей пережил две трансплантации костного мозга подряд: после первой донорские клетки не прижились. Признаков лейкоза с тех пор не было. И первые месяцы после трансплантаций были относительно благополучными. А потом посыпались проблемы. РТПХ, не поддававшаяся никакой стандартной терапии. Вирусные инфекции. Неврологические трудности. Андрея очень долго и очень интенсивно лечили, иногда удавалось добиться улучшения, но ненадолго. Вчера борьба закончилась.
Светлая память. Сил родителям.
23.03.2021
Остаются инфекционные осложнения. Чтобы снизить токсические эффекты, Андрей будет получать чередующуюся терапию «Фоскавиром» и «Сидофовиром».
02.03.2021
Прошло 11 месяцев после повторной трансплантации. Осложнения те же. Мальчик продолжает получать «Сидофовир» и «Пробенецид» для борьбы с цитомегаловирусной инфекцией.
26.01.2021
Состояние Андрея по-прежнему остается тяжелым за счет многочисленных инфекционных осложнений, панкреатита, метаболических нарушений. Получает противогрибковую и противовирусную терапию.
31.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Андрея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
29.12.2020
Состояние Андрюши по-прежнему непростое. Трансплантат функционирует, но мальчик продолжает бороться с осложнениями. Сейчас у Андрея течение аспергиллеза легких, он нуждается в противогрибковых препаратах «Амфолип» и «Ноксафил», их стоимость 434 000 рублей.
28.07.2020
У Андрея довольно сложная ситуация, многочисленные осложнения после трансплантации. Особенную тревогу вызывают вирусные инфекции — цитомегаловирус и аденовирус.
10.12.2020
Андрей пока еще в отделении трансплантации. Была очень тяжелая ситуация в сентябре, сейчас улучшение, но полностью справиться с цитомегаловирусной инфекцией пока не удается.
31.08.2020
По инфекциям улучшение. Но есть признаки РТПХ, поэтому пока Андрей не получил необходимую ему доливку донорских клеток.
04.05.2020
Два месяца после повторной трансплантации. Мальчик в ремиссии, трансплантат функционирует удовлетворительно, признаков РТПХ не отмечалось. Все неплохо.
26.02.2020
Сегодня на канале «ТВ Центр» про Андрея вышел сюжет.
19.03.2020
Две недели после повторной трансплантации. Вчера зафиксировано приживление. Состояние пока тяжелое, но проблемы обычные для раннего срока после пересадки.
27.02.2020
Мы закрываем сбор средств для Андрея. За один день зрители канала «ТВ Центр» перечислили на его лечение 3 835 569 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь еще одному ребенку. Спасибо!
Повторная трансплантация запланирована на 5 марта. Генетически подходящий донор для Андрюши найден в Польше.
25.02.2020
Андрей заболел прошлым летом, сначала он лечился в больнице Уфы, а потом мальчика госпитализировали в Центр детской гематологии. В Центре Андрюша начал готовиться к трансплантации костного мозга, в его случае помочь справиться с болезнью могла только она. В ноябре Андрею сделали пересадку, но донорские клетки, увы, не прижились, так что сейчас мальчик нуждается в повторной ТКМ. Донора нашли в международном регистре, он отдаст свои клетки бесплатно, но его поиск, обследование, забор клеток и их доставка в Москву обойдутся в 1 725 000 рублей.