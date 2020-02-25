Умер Андрей Барыкин.

Сейчас истории «победил основное заболевание, но не пережил осложнений» случаются все реже. Но все же бывают. Это всегда особенно грустные истории: борьба с осложнениями обычно длится очень долго, надежда сменяется отчаянием, и только в последний момент становится ясно, что уже ничего сделать нельзя…

Больше года назад Андрей пережил две трансплантации костного мозга подряд: после первой донорские клетки не прижились. Признаков лейкоза с тех пор не было. И первые месяцы после трансплантаций были относительно благополучными. А потом посыпались проблемы. РТПХ, не поддававшаяся никакой стандартной терапии. Вирусные инфекции. Неврологические трудности. Андрея очень долго и очень интенсивно лечили, иногда удавалось добиться улучшения, но ненадолго. Вчера борьба закончилась.

Светлая память. Сил родителям.