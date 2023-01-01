04.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Нозанин. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Нозанин прооперирована и выписана без осложнений. Судя по гистологии, речь идет о доброкачественной опухоли — пилоидной астроцитоме.

25.02.2020 У Нозанин была обнаружена кистозная опухоль подкорковых узлов и ножки мозга. На лечение девочка приехала в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Нейрохирурги Центра сразу сказали, что девочке показана операция и они готовы ее провести. Но для Нозанин лечение в российской клинике полностью платное, а это 350 000 рублей. Ее семья не может самостоятельно оплатить счет на эту сумму и нуждается в поддержке благотворителей.