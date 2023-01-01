15.11.2020 Вчера в реанимационном отделении умер Ваня Струтинский.

В августе у Вани произошел рецидив лейкоза. И дальше все произошло очень быстро. Состояние мальчика непрерывно ухудшалось, никакая терапия не помогала. Несколько дней назад Ваня попал в реанимацию и уже оттуда не вышел...

Ваня болел больше двух лет. Все это время за него боролись близкие, врачи, благотворители. Он любил жизнь: и родных, и друзей, и животных, и творчество.

Светлая память. Сил родителям и сестре.

26.10.2020 Чтобы попытаться взять основное заболевание под контроль, Ване проведена CAR T-клеточная терапия. Продолжается также прием лекарств для борьбы с инфекциями.

07.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

29.09.2020 У Вани по-прежнему непростая ситуация из-за тяжелых инфекционных осложнений. Врачи решили назначить мальчику антибиотик «Завицефта», очень хорошо помогающий в таких сложных случаях, а еще антибиотик «Тигацил». Лекарства обойдутся в 309 000 рублей.

21.09.2020 У Вани непростая ситуация: проводится химиотерапия, она сопровождается серьезными инфекционными осложнениями, нужны антибиотики.

26.08.2020 По РТПХ улучшение, но выявлен небольшой уровень минимальной остаточной болезни и есть подозрение на нейролейкоз. Срочно надо обследоваться.

03.08.2020 Почти полгода после трансплантации. Терапия плановая, состояние без ухудшений.

20.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ваня в стабильном состоянии, но нужны многочисленные лекарства, также назначено переливание тромбоцитов.

15.07.2020 Состояние Вани на сегодняшний день все еще остается тяжелым за счет энтероколита, пневмонии, тяжелой белково-энергетической, печеночной недостаточности. Для терапии инфекционных осложнений принято решение о начале лечения «Сидофовиром» и «Пробеницидом». Также из-за посттрансфузионной перегрузки печени железом Ване необходимо получать препарат «Десферал». Лекарства обойдутся в 213 000 рублей.

29.06.2020 4,5 месяца после трансплантации. Состояние без ухудшений, но иногда нужны переливания тромбоцитов. Ваня также получает лекарства для борьбы с осложнениями.

22.05.2020 Ване нужен препарат «Эксиджад» для вывода из организма избытка железа (осложнение многочисленных переливаний крови). Проблемы остаются: трансплантат функционирует недостаточно, есть проявления РТПХ и некоторые другие сложности, пока без динамики.

04.05.2020 Почти три месяца после трансплантации. Трансплантат по-прежнему функционирует слабо, нужны переливания компонентов кровь. С инфекциями более или менее удалось справиться.

02.04.2020 Почти два месяца после трансплантации. Донорский костный мозг функционирует. Из проблем - сохраняющаяся печеночная недостаточность. Кроме того, Ваня получает антибиотики и переливания тромбоцитов.

30.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

27.02.2020 У Вани рецидив острого лимфобластного лейкоза, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. В начале февраля Ваня перенес трансплантацию костного мозга, состояние его стабильное, но у мальчика могут появиться осложнения, которые нередко возникают после пересадки. Особенно врачи опасаются возникновения у Вани такого тяжелого и опасного осложнения, как веноокклюзивная болезнь печени. Чтобы ее избежать, мальчику необходим препарат «Дефителио». Это очень эффективное и малотоксичное лекарство, но в России оно еще не зарегистрировано. На курс лечения для Вани нужно пять упаковок «Дефителио» общей стоимостью 1 962 000 рублей.