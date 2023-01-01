12.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Иброхима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Иброхиму удалили опухоль. Это оказалась пилоидная астроцитома — к счастью, фактически доброкачественное новообразование. Так что, если все будет нормально, дальнейшее лечение не потребуется.

27.02.2020 У Иброхима гигантская кистозная опухоль хиазмы (зоны головного мозга, где перекрещиваются зрительные нервы). В середине февраля стало ясно, что мальчик нуждается в срочном микрохирургическом лечении. Хирурги Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко проконсультировали мальчика и рекомендовали операцию в ускоренном порядке. Но для Иброхима, гражданина другого государства, абсолютно все лечение в России платное, и за операцию нужно уплатить 450 000 рублей.