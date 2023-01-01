03.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Теперь Егору предстоит очень длительная поддерживающая терапия с «Иксотеном», которую он сможет проходить и дома: речь идет о приеме таблеток. Десять дней приема препарата, потом две недели перерыв, потом очередной курс, и так 8 курсов. Это лекарство, как показали клинические испытания, достоверно снижает риск возвращения болезни при диагнозе Егора.

02.03.2020 Егор попал в Московский областной онкодиспансер в начале июля 2019 года (с болями в желудке и спине) с подозрением на рабдомиосаркому. Сейчас Егор уже прошел несколько блоков химиотерапии. Для поддерживающего лечения ему необходимо десять флаконов незарегистрированного препарата «Иксотен», по 50 таблеток во флаконе. Они обойдутся в 270 000 рублей.