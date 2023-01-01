12.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Макса. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Макс выписан, в конце июня должен приехать на контрольное обследование.

05.05.2020 Максу предстоит очень долгий прием противоопухолевого препарата «Ксалкори». Стоимость первого курса терапии составляет 267 000 рублей.

Максу предстоит выписка для продолжения терапии по месту жительства. А пока достигнут очень большой успех: по данным последнего обследования, признаки «живой» опухоли исчезли! Следующее обследование через 8 недель.

17.03.2020 Терапия «Ксалкори» начата, переносится нормально.

05.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Максимилиана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Максимилиан находится в стационаре кратковременного лечения НМИЦ ДГОИ. Предполагается, что там он будет лечиться около месяца, а если терапия пойдет хорошо и не будет осложнений, можно будет продолжать прием «Ксалкори» по месту жительства. Самочувствие нормальное.

02.03.2020 У Максимилиана воспалительная миофибробластическая опухоль грудной клетки. Это очень редкая опухоль, пограничная между доброкачественными и злокачественными, и общепринятых методов ее лечения (если опухоль невозможно хирургически удалить) не существует. Но успешное лечение все же возможно! Сейчас мальчик находится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева и нуждается в терапии противоопухолевым препаратом «Ксалкори» (кризотиниб), который показывает очень хорошие результаты при опухолях с такими же молекулярно-генетическими особенностями, что и у Макса. Курс «Ксалкори», который нужно пройти в ближайшее время, обойдется в 222 000 рублей.