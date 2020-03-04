18.12.2020 Перед самым Новым годом предстоит девятое введение «Адцетриса». В январе — в клинику на контроль.

18.11.2020 Седьмое (из девяти) введение «Адцетриса» позади, следующее в декабре.

16.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

23.10.2020 Ваня продолжает лечение препаратом «Адцетрис», все также дома. Переносит введения удовлетворительно, лекарство ему понадобится принимать еще долгое время — точно до Нового года. К сожалению, несмотря на все усилия, в регионе Ване так и не выдали жизненно необходимый препарат, поэтому семья вновь надеется на помощь благотворителей. На это время для мальчика необходимо купить 12 флаконов лекарства, а это 2 340 000 рублей.

28.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

21.08.2020 Ваня продолжает лечение, но уже в больнице Барнаула. По медицинским причинам ему нельзя провести аутотрансплантацию костного мозга, поэтому для закрепления ремиссии ему назначили несколько дополнительных введений «Адцетриса». Продолжается терапия, успехи неплохие, мальчик переносит препарат хорошо. После каждого введения лекарства Ваня возвращается домой. Скоро ему предстоит очередная госпитализация и очередной курс «Адцетриса». Мы вновь просим помочь с оплатой лекарства для Вани, это 585 000 рублей.

24.04.2020 Все планово, Ваня вновь летит домой в Барнаул.

16.04.2020 Ваня вновь госпитализируется для дальнейшего обследования и лечения по основному заболеванию.

03.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ваня завершил этап терапии и в самом конце марта на время выписался домой. Введения «Мозобаила» и «Адцетриса» успешно произведены.

10.03.2020 Компания ООО «Менарди» перечислила на лечение Вани 621 589 рублей. Спасибо!

04.03.2020 У Вани рецидив лимфомы Ходжкина. Мальчик заболел в 2017 году, лечился в Барнауле, все прошло хорошо, и после окончания больничной терапии Ваня больше года оставался в ремиссии. Но недавно болезнь вернулась. Снова в Барнауле Ваня получил два противорецидивных блока, но это лечение ему не помогло. Тогда он приехал в Центр детской гематологии. Сейчас Ваня проходит обследования и готовится к началу терапии. На этот раз помочь ему может только новейший препарат «Адцетрис», направленно действующий на опухолевые клетки. Кроме того, Ване потребуется и высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией костного мозга: чтобы Ваня мог восстановиться после лечения, ему перельют его же клетки, собранные заранее. Но еще одно лекарство будет необходимо, чтобы собрать клетки: это препарат «Мозобаил», выводящий стволовые клетки из костного мозга в кровь (потому что стандартные лекарства, применяемые для этой цели, в Ванином случае, судя по всему, не помогут). Лечение Вани обойдется в 2 842 000 рублей.