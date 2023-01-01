07.07.2020 Вероника закончила лечение, в ремиссии, в хорошем самочувствии выписана домой. Счастлива очень: ведь дома она почти не была с ноября!

01.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Вероники. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

25.05.2020 После химиотерапии у Вероники снова появилась фебрильная лихорадка, для профилактики рефрактерной инфекции мягких тканей вновь необходим препарат «Завицефта». Именно благодаря этому лекарству Вероника смогла вернуться из реанимации в отделение, другие препараты не справились. Лекарство для девочки обойдется в 477 000 рублей.

15.05.2020 Предстоит заключительный блок химиотерапии. Нужен препарат «Заведос».

27.04.2020 Вероника получила очередной блок химиотерапии. продолжает курс «Завицефты» для профилактики синегнойной инфекции, полностью получила «Микамин». Самочувствие хорошее, девочка стала активнее и физически, и эмоционально.

20.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Вероники. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.04.2020 Девочка снова находится в стационаре МООД вместе с мамой. Ее ждут очередные блоки химиотерапии. Кроме того, для лечения инфекции мягких тканей Веронике вновь будут нужны препараты «Завицефта» и «Микамин»: только они действительно помогают в случае Вероники. На лекарства необходимо собрать 718 000 рублей.

16.03.2020 Веронику отпустили домой на небольшой перерыв перед очередным блоком химиотерапии. Анализы восстановились, грибы и бактерии не обнаружены, лечение с помощью «Завицефты» дало положительную динамику!

10.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Вероники. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

03.03.2020 У Вероники острый миелобластный лейкоз. Она заболела в середине ноября прошлого года. Сейчас девочка лечится в Московском областном онкологическом диспансере. В феврале на фоне противоопухолевой терапии у нее появились тяжелейшие инфекционные осложнения. Ровно месяц девочка находилась в реанимации. К счастью, состояние Вероники улучшилось и ее перевели в обычную палату. Впереди новый курс химиотерапии и есть большая вероятность, что инфекции проявятся снова. Чтобы справиться с ними, девочке необходим антибиотик «Завицефта». Его стоимость — 318 000 рублей.