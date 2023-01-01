02.11.2020 Миша задержался в стационаре, так как ухудшился химеризм. Сейчас анализы лучше, но есть повышенная температура.

06.10.2020 Все неплохо, Миша выписывается домой.

14.09.2020 В конце августа проведено введение маминых клеток (фактически повторная трансплантация). Есть некоторые инфекционные осложнения, для лечения которых нужен иммуноглобулин.

20.08.2020 Миша переводится в трансплантационное отделение для введения донорских лейкоцитов. Донор — мама.

06.08.2020 Миша продолжает курсы с малыми дозами «Цитозара», остается в аплазии кроветворения. Увлекается гоночными машинками — у него их целый гараж!

17.06.2020 Минимальная остаточная болезнь сохраняется. Начата терапия с «Цитозаром».

02.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

01.06.2020 Про Мишу есть и хорошие, и плохие новости. Хорошие новости: Мише вылечили РТПХ кожи. Плохие новости: в анализе было выявлено минимальное, но все же измеримое количество опухолевых клеток, то есть еще остается риск рецидива. Врачи провели доливку донорских клеток от брата, также Миша нуждается еще в одном курсе «Вайдазы». На него необходимо собрать 127 000 рублей.

01.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

27.04.2020 Миша продолжает лечение, чувствует себя неплохо. Мальчик вновь нуждается в терапии препаратом «Вайдаза». Его стоимость 127 000 рублей.

31.03.2020 Химеризм остается смешанным. «Вайдаза» все еще нужна.

18.03.2020 Курс «Вайдазы» пройден. На следующей неделе у мальчика будут взяты анализы на химеризм. По их результатам будет определяться необходимость дальнейшей терапии «Вайдазой».

10.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

04.03.2020 У Миши острый миелобластный лейкоз, причем один из самых агрессивных вариантов болезни. С осени мальчик находится в Российской детской клинической больнице, и сразу стало ясно, что без трансплантации не обойтись. В декабре состоялась пересадка костного мозга, донором стал брат Миши. Сначала все шло хорошо, но сейчас после очередного обследования выяснилось, что у Миши смешанный химеризм, то есть в анализах стали вновь появляться собственные клетки, а значит, повышается риск рецидива болезни. Чтобы снизить этот риск, часто используют противоопухолевый препарат «Вайдаза». Курс этого лекарства для Миши обойдется в 254 000 рублей.