05.02.2021
Поздно вечером 2 февраля не стало Снежаны Игумновой.
Снежана лечилась целый год. Лейкоз был упорным, и лечение требовалось самое интенсивное - только оно давало шанс. Снежана тяжело его переносила, были серьезные осложнения, эпизоды реанимации, и раньше каждый раз врачам удавалось оттащить девочку от края пропасти. В конце января ситуация в очередной раз ухудшилась. И организм не выдержал.
Снежана была красивой, нежной и творческой девочкой. Казалось, перед ней открыты все пути...
Светлая память. Сил близким.
23.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Снежаны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
На фоне проведенной CAR-T терапии у Снежаны ремиссия по основному заболеванию. По результатам исследования химеризма решается вопрос о дальнейшей тактике терапии. Продолжает получать препараты «Ноксафил» и «Буденофальк».
16.12.2020
Снежана вышла в ремиссию, лечение продолжается дальше. Сейчас девочка (и еще другие дети) нуждается в противогрибковом препарате «Ноксафил», его стоимость 721 600 рублей.
30.11.2020
Обнаружено минимальное количество опухолевых клеток, поэтому врачи сказали, что нужна дополнительная CAR T-клеточная терапия. Клетки введены Снежане два дня назад.
26.08.2020
Трансплантация проведена, с тех пор прошло уже 20 дней. Соматический статус Снежаны стабильный, не лихорадит. Для лечения РТПХ нужен препарат «Буденофальк».
01.06.2020
Снежана получила клеточную терапию. Сейчас она в ремиссии, состояние стабильное. Следующим этапом терапии будет трансплантация, ориентировочно в июле.
04.05.2020
Ввиду упорного течения лейкоза Снежане решили провести клеточную CAR T-терапию. Клетки девочке ввели в середине апреля, она довольно тяжело перенесла их введение, но восстановилась и уже вернулась обратно в свое больничное отделение. Сейчас она в ремиссии по лейкозу, состояние стабильное.
31.03.2020
Снежане было совсем нехорошо, она даже побывала в реанимации, но сейчас вернулась в отделение в более стабильном состоянии. Активная борьба с инфекциями продолжается.
11.03.2020
Мы закрываем сбор средств для Снежаны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Снежане получше: удалось справиться с воспалительными очагами, нормализовалось общее состояние. Количество бластных клеток сократилось, но пока еще остается значительным. Продолжается первый этап терапии — индукция.
04.03.2020
У Снежаны острый лимфобластный лейкоз. Диагноз девочке поставили в середине января, сейчас она лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва, получает плановую химиотерапию. Ей требуется противоопухолевый препарат «Онкаспар», а также лекарство «Фастуртек» для предупреждения тяжелых осложнений. Оба средства не зарегистрированы в России, их стоимость составляет 331 000 рублей.