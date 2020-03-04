Поздно вечером 2 февраля не стало Снежаны Игумновой.

Снежана лечилась целый год. Лейкоз был упорным, и лечение требовалось самое интенсивное - только оно давало шанс. Снежана тяжело его переносила, были серьезные осложнения, эпизоды реанимации, и раньше каждый раз врачам удавалось оттащить девочку от края пропасти. В конце января ситуация в очередной раз ухудшилась. И организм не выдержал.

Снежана была красивой, нежной и творческой девочкой. Казалось, перед ней открыты все пути...

Светлая память. Сил близким.