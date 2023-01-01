04.09.2020 Матвей выписан. Все неплохо.

17.08.2020 Три месяца после трансплантации. По-прежнему есть инфекции, нужны лекарства для профилактики. Трансплантат функционирует недостаточно, нужна лекарственная стимуляция. Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) с улучшением.

27.07.2020 Более двух месяцев после трансплантации. Основная проблема — инфекционные осложнения, сейчас без динамики. Трансплантат фунукционирует.

03.07.2020 Полтора месяца после трансплантации. Есть некоторые инфекционные осложнения, температура пока повышена, но признаков острой РТПХ нет, переливания крови не нужны.

15.05.2020 У Матвея удалось достичь полной ремиссии. Мальчику провели трансплантацию костного мозга.

18.04.2020 Матвей получил «Онкаспар» в полном объеме, нежелательных реакций на введение не было, состояние стабильное, продолжается плановая терапия.

12.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Матвея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

04.03.2020 Почти два года года назад Матвею поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Он прошел лечение по месту жительства, перешел на поддерживающую терапию, и сейчас костный мозг чист от опухолевых клеток — а вот в центральной нервной системе они, как выяснилось, все-таки остались. Матвей поступил в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва для дообследования и лечения. Для лечения по противорецидивному протоколу Матвею требуются два флакона противоопухолевого «Онкаспара», который не зарегистрирован в России. Стоимость лечения 349 000 рублей.