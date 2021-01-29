|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|г. Камышин, Волгоградская область
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
03.02.2022
Средства собраны, ждем Оксану в НМИЦ ДГОИ через несколько дней на очередное введение препарата.
29.01.2021
Оксана продолжает лечение серьезной сосудистой проблемы (тромботической микроангиопатии) иммунопрепаратом «Элизария». На следующий курс девочке необходимо два флакона препарата стоимостью 546 170 рублей. Мы снова открываем сбор!
22.01.2022
Оксана в очередной раз приезжала на введение «Элизарии», в следующий раз приедет в феврале. Донорский костный мозг функционирует нормально, проявления РТПХ минимальные.
Ваша помощь Оксане
|Е***а
|700 ₽
|П******в А.
|1 000 ₽
|Ш******в К.
|210 ₽
|Б*******н Р.
|700 ₽
|И.
|20 000 ₽