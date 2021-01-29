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Оксана Гагарина

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Камышин, Волгоградская область
Возраст12 лет
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У Оксаны апластическая анемия. После трансплантации костного мозга появились осложнения, с ними необходимо справиться.

Ход лечения

03.02.2022

Средства собраны, ждем Оксану в НМИЦ ДГОИ через несколько дней на очередное введение препарата.

29.01.2021

Оксана продолжает лечение серьезной сосудистой проблемы (тромботической микроангиопатии) иммунопрепаратом «Элизария». На следующий курс девочке необходимо два флакона препарата стоимостью 546 170 рублей. Мы снова открываем сбор!

22.01.2022

Оксана в очередной раз приезжала на введение «Элизарии», в следующий раз приедет в феврале. Донорский костный мозг функционирует нормально, проявления РТПХ минимальные.

Весь ход лечения

Ваша помощь Оксане

02.02.22
Е***а700 ₽
02.02.22
П******в А.1 000 ₽
02.02.22
Ш******в К.210 ₽
02.02.22
Б*******н Р.700 ₽
02.02.22
И.20 000 ₽
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