20.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Идриса. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Идрис прооперирован, опухоль удалена. Предварительное гистологическое исследование указывает на достаточно благоприятный диагноз: пилоидная астроцитома — фактически доброкачественная опухоль. Так что есть надежда, что дальнейшее лечение не потребуется. Идрис выписан.

11.03.2020 У маленького Идриса объемное образование хиазмально-селлярной области головного мозга. Родители заподозрили неладное, когда у мальчика стало резко ухудшаться зрение. На лечение Идрис приехал в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, чтобы пройти микрохирургическую операцию по удалению опухоли. Но все лечение в России, включая и операцию, и обследования, и койко-дни в больнице, для мальчика платное. Операция для семьи обойдется в 400 000 рублей.