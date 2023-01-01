20.05.2020 Все хорошо, ремиссия подтверждена. Лиза прошла терапию по апробационному протоколу и выписана домой.

27.04.2020 Состояние девочки стабильное, не лихорадит, без инфекционных очагов. Продолжается плановая терапия.

19.03.2020 Настал 15-й день от начала терапии — первый контрольный срок. Выполнены диагностические костномозговые пункции. Результаты в работе.

16.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Лизы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Лиза проходит первый этап противолейкозного лечения — так называемую терапию индукции. «Онкаспар» введен. Девочка в стабильном состоянии, температура нормальная, видимых очагов инфекции нет.

11.03.2020 Лиза лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва от острого лимфобластного лейкоза. Лечение идет по плану, самочувствие Лизы неплохое, сейчас все обходится без инфекционных осложнений. Для улучшения результатов лечения врачи назначили Лизе одно введение противоопухолевого препарата «Онкаспар». Но из-за смены производителя он не зарегистрирован в России. Один флакон для Лизы стоит 179 000 рублей.