20.05.2020 Агаста в ремиссии, все хорошо. Она завершила терапию по апробационному протоколу и выписана домой.

27.04.2020 Состояние стабильное, видимых очагов инфекции нет. Терапию переносит удовлетворительно.

16.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Агасты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Агасте начата плановая терапия. «Онкаспар» уже введен. Состояние стабильное, видимых очагов инфекций нет. Скоро предстоит первое обследование после начала терапии.

12.03.2020 Агаста с недавнего времени лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва от острого лимфобластного лейкоза. Состояние девочки пока стабильное, но надо срочно лечиться. Для улучшения результатов лечения врачи назначили Агасте одно введение противоопухолевого препарата «Онкаспар». Но из-за смены производителя сейчас он не зарегистрирован в России. Один флакон для девочки обойдется в 181 000 рублей.