08.12.2020 Продолжается консолидация (уже последний этап) и реиндукции. Все по-прежнему.

21.09.2020 Продолжается терапия консолидации. Состояние стабильное. Ремиссия сохраняется, но по-прежнему обнаруживается минимальная остаточная болезнь.

19.08.2020 Начат третий этап терапии консолидации. В качестве препарата с действующим веществом «Аспарагиназа» мальчик, как предполагается, будет получать японский аналог «Леуназа».

03.08.2020 Продолжается плановая терапия, с инфекциями удалось справиться. Все было бы неплохо, но у Клима все же сохраняется минимальная остаточная болезнь.

01.07.2020 Клим получает терапию консолидации, второй этап. В июне вновь получил «Онкаспар», но, к сожалению, на лекарство возникла серьезная аллергическая реакция.

01.06.2020 У Клима очередной этап терапии — первая реиндукция. Ремиссия сохраняется, но есть минимальная остаточная болезнь.

28.04.2020 К контрольному сроку Клим вышел в ремиссию, начат второй этап терапии — консолидация. Терапия переносит удовлетворительно. Видимых очагов инфекции нет.

16.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Клима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

В рамках первого этапа лечения — терапии индукции — Клим получил введение «Онкаспара». В целом терапия идет по плану, беспокоит только повышение артериального давления, по поводу которого надо принимать дополнительные лекарства.

12.03.2020 У Клима острый лимфобластный лейкоз, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Для улучшения результатов терапии врачи назначили Климу одно введение противоопухолевого препарата «Онкаспар». Но из-за смены производителя он больше не зарегистрирован в России. Один флакон для Клима обойдется в 181 000 рублей.