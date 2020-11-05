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Ашот Маркарян

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Ростов-на-Дону
Возраст14 лет
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Лечение лейкоза у Ашота потребовало лекарства, которое сейчас недоступно в России, его приходится покупать за рубежом.

Ход лечения

18.01.2021

Трансплантат прижился, ситуация с сосудами улучшилась. Ашот в полной ремиссии. Но по данным инструментальных обследований есть неврологические осложнения — к счастью, без клинических проявлений. Ашот вернулся из трансплантационного бокса в отделение онкогематологии.

30.11.2020

11-е сутки после трансплантации. Ашот перенес ее очень тяжело: веноокклюзивная болезнь печени, инфекции, мукозит, требуется обезболивание.

05.11.2020

У Ашота достигнута практически полная ремиссия. Обследуется перед трансплантацией.

Весь ход лечения

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