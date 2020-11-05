Трансплантат прижился, ситуация с сосудами улучшилась. Ашот в полной ремиссии. Но по данным инструментальных обследований есть неврологические осложнения — к счастью, без клинических проявлений. Ашот вернулся из трансплантационного бокса в отделение онкогематологии.