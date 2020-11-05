Ход лечения
18.01.2021
Трансплантат прижился, ситуация с сосудами улучшилась. Ашот в полной ремиссии. Но по данным инструментальных обследований есть неврологические осложнения — к счастью, без клинических проявлений. Ашот вернулся из трансплантационного бокса в отделение онкогематологии.
30.11.2020
11-е сутки после трансплантации. Ашот перенес ее очень тяжело: веноокклюзивная болезнь печени, инфекции, мукозит, требуется обезболивание.
05.11.2020
У Ашота достигнута практически полная ремиссия. Обследуется перед трансплантацией.