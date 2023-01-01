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Маша Аксенова

Сбор завершен
ДиагнозНейрофиброматоз
Городг. Иркутск
Возраст16 лет
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18.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Маша благополучно прошла лечение и выписалась. Через полгода предстоит контрольное обследование.

12.03.2020 У Маши нейрофиброматоз — генетическое заболевание, при котором в организма периодически образуются доброкачественные опухоли — нейрофибромы. У девочки некоторое время назад начались головные боли, и обследование показано новообразование в головном мозге. Учитывая размеры и расположение опухоли, врачи решили провести Маше радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Это лечение обойдется в 200 000 рублей.

Ваша помощь Маше

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