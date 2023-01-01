18.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Лизы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Лиза получила лучевое лечение и выписалась. Судя по обследованиям, опухоль размером примерно с горошину, без метастазов, поэтому, если в приоритетах сохранение глаза, «Гамма-нож» — действительно метод выбора. Через три месяца предстоит контрольная МРТ, которая покажет, удалось ли остановить рост опухоли.

13.03.2020 Лиза резко стала хуже видеть. Это случилось несколько недель назад, и врачи сразу обнаружили опухоль. Учитывая ее местоположение и размеры, а также желание сохранить глаз, пока было решено отказаться от операции. Врачи сказали, что Лизе показана стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, за него необходимо заплатить 185 000 рублей.