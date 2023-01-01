19.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Наре. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Наре прооперирована. Дело в том, что у девочки остался небольшой фрагмент доброкачественной опухоли — он находится в таком месте, что удалять его очень рискованно. Но получилось так, что этот фрагмент блокирует отток жидкости от головного мозга, и повышается внутричерепное давление. Операция называется «вентрикулоцистерностомия»: был создан путь для отвода жидкости. Наре перенесла лечение без осложнений и выписалась.

13.03.2020 Первую операцию по удалению опухоли Наре перенесла зимой 2018. После все было хорошо, девочка пошла в школу, неплохо училась. Но последние месяцы родители стали замечать, что дочь быстро устает, у нее явно ухудшился почерк из-за нарушений мелкой моторики рук. После МРТ стала ясно, что Наре показана очередная операция. Ее стоимость 200 000 рублей.