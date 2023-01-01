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Сулим Бачаев

Сбор завершен
ДиагнозНовообразование клиновидной пазухи
Городг. Сургут
Возраст11 лет
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25.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Сулима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Сулим прошел хирургическое лечение, выписался, все благополучно. Ждем гистологического заключения.

21.03.2020 У Сулима новообразование клиновидной пазухи, мальчик приехал на лечение в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где ему была рекомендована операция для эндоскопического микрохирургического удаления опухоли. На этот вид операции в Центре нейрохирургии нет государственных квот, поэтому лечение Сулима надо оплатить. Счет за него составляет 141 000 рублей.

Ваша помощь Сулиму

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