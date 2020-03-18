02.06.2020 На прошлой неделе состоялось последнее введение «Онкаспара». Тая себя чувствует хорошо, бегает и прыгает, хочет домой. Скоро будет пункция, после которой Таю обещают выписать на шесть недель!

07.05.2020 Завершен второй этап терапии консолидации, начат третий. Получено три введения «Онкаспара». Были некоторые осложнения, но они сейчас успешно преодолены, девочка в удовлетворительном состоянии.

23.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Таисии. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Лечение идет по плану. Таисии уже намечены даты введения «Онкаспара» — шесть дней с апреля по июнь.

18.03.2020 Таисия лечится от острого лимфобластного лейкоза в больнице Сыктывкара. Лечение проходит непросто: из-за гормонов Тася сильно набрала вес, психологическое состояние девочки на протяжении первого месяца было очень тяжелым. Сейчас Тасе гораздо лучше. Только вот недавно появилась другая проблема: после введения «Аспарагиназы» — препарата, используемого в химиотерапии, у Таси возникла аллергия. Сначала на коже появилась как будто крапивница, а потом девочка полностью опухла. Препарат пришлось исключить, и заменить его может только «Онкаспар». Но, как известно, он пропал с российского рынка. Тасе необходимы шесть флаконов «Онкаспара». Два из них для девочки купит региональный фонд Сыктывкара «Сила добра», а мы собираем на четыре флакона. Они обойдутся в 688 000 рублей.