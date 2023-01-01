22.07.2020 Эва выписана.

03.07.2020 В июне было обследование, Эвелина в ремиссии, все хорошо. Она получила еще один блок химиотерапии и пока находится под наблюдением.

15.05.2020 После двух блоков терапии еще обнаруживалась остаточная опухоль. Проведен третий блок с «Мабтерой», перенесла удовлетворительно, сейчас лечит осложнения между блоками.

17.04.2020 Очередной блок терапии позади. Эвелина в аплазии, но в остальном состояние удовлетворительное.

02.04.2020 У Эли было серьезное инфекционное осложнение - двусторонняя плевропневмония. Сейчас с ним удалось справиться.

20.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Эли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Терапия только начата, Эвелине предстоит несколько блоков интенсивной «химии» с добавлением «Мабтеры».

18.03.2020 В середине февраля Эля стала жаловаться на усталость и слабость в ногах. Ее состояние стремительно ухудшалось, родители обратились в больницу по месту жительства, но врачи сочли нужным отправить девочку в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва на дообследование. В итоге диагноз был уточнен: лимфома Беркитта. Сейчас Эле необходим иммунопрепарат «Мабтера» (на его аналог, «Ацеллбию», у девочки аллергия), три флакона стоят 203 000 рублей.