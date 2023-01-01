08.07.2020 У Еси все хорошо. Приезжает на контроль раз в неделю, обязательно заходит за творческим набором и идет творить с мамой вместе.

29.05.2020 Есения продолжает получать терапию, второй этап. Приезжает раз в неделю на контроль анализов и лечение.

15.04.2020 Есения получила «Микамин» в полном объеме, но пока продолжает лечение мукозита. В данный момент ее отпустили на амбуланс.

27.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Есении. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Есения лечит мукозит и пневмонию, противолейкозная терапия проводится согласно протоколу.

21.03.2020 Есения лечится с марта в Московском областном онкоцентре в Балашихе, у девочки острый лимфобластный лейкоз. На фоне химиотерапии и, как следствие, низких анализов у нее развился мукозит, то есть воспаление слизистых оболочек. Для его лечения Есении необходим противогрибковый препарат «Микамин». В лекарстве нуждаются и другие пациенты больницы, собрать необходимо 355 000 рублей.