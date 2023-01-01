15.04.2020 Вчера не стало Дарины Назаровой.

Все последние дни Дарина провела в реанимации. У нее был сепсис и дыхательная недостаточность. Борьба велась и надежда сохранялась до последнего дня, благотворители помогли с оплатой лекарств, врачи пробовали самые разные подходы к лечению, но состояние было слишком тяжелым.

Дарина была средним ребенком в семье. Она любила делать аппликации и складывать пазлы, смотреть мультики и общаться...

Светлая память. Сил близким.

30.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Дарины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Дарины серьезные инфекционные осложнения, нужно тщательное наблюдение и респираторная поддержка.

21.03.2020 У Дарины рецидив острого лимфобластного лейкоза. Девочка уже лечилась в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва, впервые его пациенткой она стала в 2017 году. Дарина вышла в ремиссию и была выписана домой, где постоянно наблюдалась у местных врачей. Но через год с небольшим обнаружилось, что болезнь вернулась, и Дарина снова приехала в Центр на лечение. Стандартная противорецидивная терапия Дарине недостаточно помогла, поэтому врачи назначили девочке современное противоопухолевое лекарство «Блинцито». Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток и резко повышаются шансы на успех последующей трансплантации костного мозга. Сейчас на пять флаконов препарата необходимо собрать 807 000 рублей. Поддержите, пожалуйста, девочку!