30.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Диноры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Динора прооперирована, все прошло благополучно, уже на второй день она начала вставать. Опухоль, судя по результатам послеоперационного обследования, доброкачественная (пилоидная астроцитома) и удалена полностью.

20.03.2020 Последние несколько месяцев Динора чувствует себя очень плохо. У нее постоянно болит и кружится голова, трудно держать равновесие и ходить. Ее родители обратились к врачу, были проведены исследования (МРТ и КТ), которые выявили опухоль головного мозга. Врачи сказали, что Диноре показана операция, но, так как она гражданка другого государства, лечение в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко для нее платное. Стоимость операции 450 000 рублей.