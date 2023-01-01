07.07.2020 Доктор говорит, что Данил чувствует себя отлично. Заканчивает лечение, в эту пятницу последнее введение «Онкаспара». Была небольшая задержка терапии в связи с инфекцией, но все стабилизировалось.

03.06.2020 Даня продолжает лечение. Он в ремиссии, молодцом. На «Онкаспар» тоже есть аллергическая реакция, но не настолько сильная, чтобы нельзя было продолжать терапию. Осталось два введения. Самочувствие неплохое.

07.05.2020 Даня получает лечение согласно протоколу. «Онкаспар» вводится без задержек. Получил уже три введения, находится на втором этапе терапии консолидации. Состояние отличное. Бодр и весел.

23.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Дани. За один день зрители канала «НТВ» перечислили на его лечение 5 485 347 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Даня лечится с ноября. Он вовремя достиг ремиссии, но в ходе следующего этапа терапии (консолидации, то есть закрепления ремиссии) ему сейчас предстоит два курса с «Онкаспаром», по три флакона на курс.

22.03.2020 Вчера на канале «НТВ» про Даню вышел сюжет.

21.03.2020 Дане поставили диагноз в октябре 2019 года, его направили на лечение в Краевую детскую клиническую больницу Перми. Дане провели уже несколько курсов химиотерапии. Сейчас для продолжения лечения нужен препарат «Онкаспар», и не один флакон, а несколько, чтобы заменить препарат «Аспарагиназа» (на «Аспарагиназу» у мальчика развилась тяжелая аллергия). Но «Онкаспар» отсутствует в России из-за проблем с перерегистрацией, поэтому единственный способ продолжать лечение мальчика — купить не зарегистрированный в России препарат. На лечение мальчика нужно купить шесть флаконов, а это 1 027 000 рублей.