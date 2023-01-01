03.08.2021 Раз в месяц Саша приезжает в больницу на проверки, сдает анализы, результаты хорошие. Главная новость: 1 сентября девочка идет в школу! Сейчас вся семья активно готовится к этому событию. А еще Саша ходит в театральную студию и музыкальный центр.

16.04.2020 Саша получила «Ноксафил», лекарство привело к улучшению. Теперь для коррекции нарушений иммунитета в посттрансплантационном периоде назначен «Иммуноглобулин Сигардис».

07.04.2020 Сбор средств завершен, помощь оказана. Спасибо большое за участие!

23.03.2020 У Саши долгая и сложная история болезни. За два года ей трижды ставили разные диагнозы — то ли одно заболевание переходило в другое, то ли одна болезнь маскировалась под другие. Вариант лейкоза, который в конце концов был обнаружен, — один из самых редких и сложных в диагностике и лечении. Саша перенесла две пересадки костного мозга, рецидив и операцию по удалению части легкого. Сейчас для защиты от грибковых инфекций ей необходим противогрибковый препарат «Ноксафил». Стоимость курса 459 000 рублей.