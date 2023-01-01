24.04.2020 Случилась огромная и совершенно неожиданная беда. Вчера умер Никита Леонтьев.

У Никиты был очень тяжелый случай саркомы Юинга — метастазы, большой размер опухоли. Тем не менее врачи боролись за мальчика, и казалось, что у него есть шансы. Несколько дней назад Никите начали очередной плановый блок химиотерапии. Казалось бы, мальчик был в довольно стабильном состоянии. И... у него внезапно остановилось сердце. Врачи ничего не успели сделать.

Светлая память. Сил маме.

14.04.2020 Никиту отпустили домой на перерыв между блоками, анализы в норме, мукозит и прочие побочные явления вылечены в том числе с использованием препарата «Микамин».

30.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

23.03.2020 У Никиты саркома левой подвздошной кости, мальчик лечится в Московском областном онкодиспансере в Балашихе с конца декабря. В данный момент на фоне очередного блока химиотерапии у Никиты аплазия кроветворения, сепсис и мукозит. Для лечения ему необходим противогрибковый препарат «Микамин», в лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Всего собрать необходимо 474 000 рублей.