22.08.2020 Два месяца после трансплантации. Состояние Тенгиза стабильное, инфекционных очагов и признаков реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет.

16.07.2020 Состояние стабильное, терапия стандартная, в качестве иммуносупрессивной терапии получает буденофальк.

08.07.2020 Сегодня +15 сутки от трансплантации. Состояние Тенгиза стабильное. Функция трансплантата удовлетворительная. Очаги инфекции купированы.

29.06.2020 Сегодня +6 сутки после трансплантации от гаплоидентичного донора (брата). Пока еще трансплантат не функционирует, нужна стимуляция выработки лейкоцитов, переливания компонентов крови.

01.06.2020 Ухудшений нет, но сохраняется аплазия. Через три дня планируется костномозговая пункция.

04.05.2020 Тенгиз вышел в ремиссию по лейкозу, но пришлось на время прервать терапию — возникла грибковая инфекция, пришлось сперва справляться с ней. Сейчас химиотерапия уже возобновлена, переносится нормально, состояние стабильное.

13.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Тенгиза. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

06.04.2020 Состояние Тенгиза неплохое, без отрицательной динамики, судорог нет. Для увеличения уровня тромбоцитов нуждается в трансфузиях тромбоконцентратов, также продолжает нуждаться в препарате «Антитромбин III». Еще три флакона лекарства обойдутся в 172 000 рублей.

27.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Тенгиза. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Тенгиза Т-клеточный вариант лейкоза, мальчик лечится по программе для группы высокого риска. Специфическая терапия начата сравнительно недавно, переносится в целом нормально.

23.03.2020 Тенгиз лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва с начала марта, проходит через химиотерапию. На фоне лечения у Тенгиза возникли нарушения свертываемости крови, и ему угрожает образование тромбов. Чтобы избежать этого опасного осложнения, Тенгиз должен получать препарат «Антитромбин III», его стоимость 230 000 рублей.