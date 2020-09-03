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Дима Кузнецов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Белоозерский (Московская область)
Возраст18 лет
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Дима на поддержке, продолжает приезжать на проверки в Российскую детскую клиническую больницу.

Ход лечения

14.01.2022

Дима чувствует себя хорошо, но вот иммунитет по-прежнему очень низкий. Мальчик нуждается в постоянной терапии препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». Стоимость лекарства на ближайший курс 90 552 рублей.

19.10.2020

Дима выписан на поддержку.

03.09.2020

Два месяца после трансплантации, все хорошо, Дима уже на амбулаторной квартире, в отделение приходит на контроль и анализы, все показатели в норме, чувствует себя нормально. Но пока еще нужно принимать таргетный препарат «Спрайсел» для профилактики рецидива.

Весь ход лечения

Ваша помощь Диме

15.01.22
500 ₽
15.01.22
5 000 ₽
15.01.22
700 ₽
16.01.22
1 000 ₽
16.01.22
70 500 ₽
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