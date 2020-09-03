|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Белоозерский (Московская область)
|Возраст
|18 лет
Ход лечения
14.01.2022
Дима чувствует себя хорошо, но вот иммунитет по-прежнему очень низкий. Мальчик нуждается в постоянной терапии препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». Стоимость лекарства на ближайший курс 90 552 рублей.
19.10.2020
Дима выписан на поддержку.
03.09.2020
Два месяца после трансплантации, все хорошо, Дима уже на амбулаторной квартире, в отделение приходит на контроль и анализы, все показатели в норме, чувствует себя нормально. Но пока еще нужно принимать таргетный препарат «Спрайсел» для профилактики рецидива.
Ваша помощь Диме
|500 ₽
|5 000 ₽
|700 ₽
|1 000 ₽
|70 500 ₽