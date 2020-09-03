Два месяца после трансплантации, все хорошо, Дима уже на амбулаторной квартире, в отделение приходит на контроль и анализы, все показатели в норме, чувствует себя нормально. Но пока еще нужно принимать таргетный препарат «Спрайсел» для профилактики рецидива.