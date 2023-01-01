26.06.2020 Все неплохо, только еще нужно дополнительное питание. Андрей в ремиссии, состояние стабильное, выписан.

02.06.2020 Андрей в ремиссии. В целом все неплохо, но есть повышенная температура — возможно, ввиду иммунных причин, поэтому мальчику введен препарат «Актемра».

28.04.2020 Андрей переведен в стационар кратковременного лечения. Предстоит контрольное обследование. Трансплантат функционирует удовлетворительно. Все неплохо.

10.04.2020 Трансплантация проведена, состояние стабильное. Из проблем — тромбозы, получает необходимую терапию.

30.03.2020 Андрей в трансплантационном отделении. «Блинцито» позволил достичь полной ремиссии, сейчас предстоит трансплантация от папы.

27.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Андрея. За один день зрители Пятого канала перечислили на его лечение 7 541 837 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

26.03.2020 Сегодня на Пятом канале в рамках акции «День добрых дел» про Андрея вышел сюжет.

25.03.2020 В октябре у Андрея сильно распухли лимфоузлы, появился кашель. Анализ крови показал глубокую анемию. Мальчика с подозрением на тяжелое гематологическое заболевание госпитализировали в Москву, в Центр имени Димы Рогачева, и вскоре ему был диагностирован лейкоз. Острый лимфобластный лейкоз у детей обычно неплохо лечится, большинство заболевших может рассчитывать на выздоровление после обычной «химии». Но у Андрея оказался сложный случай. К первому контрольному сроку оставалось слишком много опухолевых клеток, а значит, даже если болезнь отступит полностью, остается высокий риск рецидива. Поэтому мальчику решили сделать трансплантацию костного мозга, а перед трансплантацией, чтобы с гарантией уничтожить как можно больше опухолевых клеток, провести еще и курс терапии инновационным иммунопрепаратом «Блинцито». Курс лекарства для Андрея стоит 807 000 рублей.