12.05.2020 Рамзан прошел лучевую терапию, хорошо ее перенес и выписался. Теперь нужно наблюдаться.

02.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Рамзана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

31.03.2020 Четыре года подряд время от времени Рамзан жаловался на головную боль. В январе ему назначили МРТ: на снимках врачи обнаружили краниофарингиому — доброкачественную, но очень опасную опухоль головного мозга. Ее удалили, и самочувствие Рамзана сразу улучшилось. Теперь нужно справиться с ее остатками: сейчас мальчик нуждается в лучевой терапии на аппарате «Гамма-нож», которая обойдется в 185 000 рублей.