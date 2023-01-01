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Виктор Евстафейкин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Самара
Возраст16 лет
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21.04.2020 Витя в ремиссии, получает поддерживающую терапию. Химеризм в работе. Совсем скоро планируется выписка.

03.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Вити. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

31.03.2020 Витя заболел в конце прошлого года, у него острый миелобластный лейкоз. В его случае лейкоз трудно поддается лечению, поэтому врачи Российской детской клинической больницы приняли решение провести трансплантацию костного мозга. Она прошла в середине марта. Донором стал брат мальчика. Чтобы побороть инфекционные осложнения, сейчас Витя нуждается в антибиотике «Колистин». Этот препарат необходим и другим пациентам отделения. Всего нужно собрать 268 300 рублей.

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