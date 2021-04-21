Ход лечения
31.01.2022
Дима наконец-то выписан! После двух лет лечения он хорошо себя чувствует, поддерживающая терапия не предусмотрена.
04.10.2021
Дима продолжает регулярно получать иммунотерапию препаратом «Опдиво». На контрольном осмотре врачи отметили положительную динамику. Для продолжения терапии Диме необходимо четыре флакона лекарства. В этом препарате сейчас нуждаются и другие дети, всего нужно собрать 208 530 рублей.
21.04.2021
Дима в стационаре кратковременного лечения. Позади уже 29 (!) введений лекарства. Удалось добиться и явного сокращения опухоли, и снижения ее активности, но лечиться нужно еще очень долго. Мы обязательно сообщим, как только будут какие-нибудь существенные новости.
Ваша помощь Диме
|1 200 ₽
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