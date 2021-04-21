Дима в стационаре кратковременного лечения. Позади уже 29 (!) введений лекарства. Удалось добиться и явного сокращения опухоли, и снижения ее активности, но лечиться нужно еще очень долго. Мы обязательно сообщим, как только будут какие-нибудь существенные новости.