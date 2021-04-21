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Дмитрий Чудаков

Сбор завершен
ДиагнозЗлокачественная круглоклеточная опухоль
Городг. Саратов
Возраст8 лет
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Редкая опухоль, обнаруженная у Димы, практически не поддается химиотерапии. А вот современная иммунотерапия дает мальчику шанс.

Ход лечения

31.01.2022

Дима наконец-то выписан! После двух лет лечения он хорошо себя чувствует, поддерживающая терапия не предусмотрена.

04.10.2021

Дима продолжает регулярно получать иммунотерапию препаратом «Опдиво». На контрольном осмотре врачи отметили положительную динамику. Для продолжения терапии Диме необходимо четыре флакона лекарства. В этом препарате сейчас нуждаются и другие дети, всего нужно собрать 208 530 рублей.

21.04.2021

Дима в стационаре кратковременного лечения. Позади уже 29 (!) введений лекарства. Удалось добиться и явного сокращения опухоли, и снижения ее активности, но лечиться нужно еще очень долго. Мы обязательно сообщим, как только будут какие-нибудь существенные новости.

Весь ход лечения

Ваша помощь Диме

02.02.22
1 200 ₽
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Статьи о Диме

6.07.2021

Балет как источник вдохновения

Шестилетний Дима Чудаков воодушевлен балетом! Даже эти слова уже звучат как музыка. А ведь мальчик еще и рисует.

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